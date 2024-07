GIANNANDREA A RFV, Vi racconto chi è Morgan Whittaker

L'osservatore e ds Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Home Scouting" a cura di Giulio Dini per dare un giudizio su Morgan Whittaker, attaccante del Plymouth: "Il ragazzo è ancora giovane, classe 2001, e ha un valore di circa dodici milioni. Personalmente non è un calciatore che mi fa impazzire, non lo reputo un giocatore pronto per la Serie A. Io penso che sia un giocatore alla inglese, dotato di grande forza ma tatticamente lo vedo molto slegato.

Mi ricorda un po' anche i giocatori basilaiani che giocano da soli, nel calcio moderno di oggi non lo vedo benissimo perché mi sembra un po' anarchico. Nell'uno contro uno nell'esterno non è il calciatore in grado di saltare l'uomo per poi fare gol e per questo non capisco il suo alto valore. Lo vedo più adatto nel campionato francese in una squadra di metà classifica".