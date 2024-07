GIANNANDREA A RFV, Bøving esterno che salta l'uomo

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

L'osservatore e ds Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Home Scouting" a cura di Giulio Dini esprimendosi così su William Bøving, attaccante danese classe 2003 dello Sturm Graz: "Deve lavorare meglio per la squadra, è un giocatore che ha qualità ma è ancora scolastico".

Partito in Danimarca, adesso gioca in Austria con discreti risultati anche se non ha tra le sue corde la realizzazione sotto porta

"Per me un 2003 non è più giovane, ha già una certa esperienza avendo giocato nel campionato austriaco. Vale 3,5 milioni ma è un giocatore troppo distante dall'essere ritenuto un attaccante centrale. È un esterno perché sa saltare bene l'uomo e spesso fuori dall'area riesce a trovare anche l'imbucata in area di rigore. In un 4-3-3 lo vedo esterno sia a destra che a sinistra perché sa usare bene entrambi i piedi, è molto veloce. Ha fantasia nel fare delle giocate, ma spesso va contro la squadra perché perde un tempo di gioco".