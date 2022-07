GHIONE A RFV, Mandragora grave perdita per il Toro

Jimmy Ghione, noto personaggio dello spettacolo e tifoso del Torino, ha parlato a Radio FirenzeViola di Rolando Mandragora, centrocampista che ha lasciato i granata per passare alla Fiorentina, e delle aspettative sulla stagione dei viola: "Mandragora è stata una grave perdita per il Torino, è un giocatore che sa dettare i tempi, un metronomo di centrocampo e alla Fiorentina serviva uno così. Ha anche un gran tiro, penso possa fare molto bene. In generale il mercato viola mi ha piacevolmente stupito. Secondo me, tolto le prime tre-quattro squadre, la Fiorentina è lì per lottare per le prime posizioni. Se non arriva tra le prime sei con questa rosa ha fallito. Già così per me la squadra è completa, poi vediamo che succederà con l’inserimento dei nuovi. Firenze comunque è una città che ho nel cuore perché bellissima e credo che sia anche questo il motivo per cui alcuni calciatori scelgano la Fiorentina tra le varie opzioni.

Italiano mi piace molto, come Juric: non parlano molto ma quando lo fanno dicono le cose chiaramente. Sul possibile arrivo di Praet alla Fiorentina posso dire che col Torino l'ho visto bene, se dovessimo perdere anche lui sarebbe complicato; secondo me è cresciuto molto, anche grazie a Juric".