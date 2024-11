GHIONE A RFV, Kean? Quel gol lo segnava pure mia zia

FirenzeViola.it

Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia e grande tifoso del Torino, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" sulla partita di ieri tra viola e granata: "La Fiorentina vola, il Toro si è incastrato in una classifica a mio avviso giusta per i giocatori che ha. Non sono all'altezza, e non si possono fare le nozze coi fichi secchi".

I viola invece che impressione le hanno fatto?

"L'impressione è buona, ma davanti a un Torino del genere mi aspettavo una Fiorentina migliore. E' stata un po' rinunciataria la squadra di Palladino, però per me può ambire a qualcosa di importante".

Kean è la grande rivelazione?

"Ieri ha fatto un gol che faceva anche mia zia... (ride, ndr). Però ci ha creduto, adesso coi difensori che vanno in giro per l'Italia bisogna crederci. Il caso vuole che due di quei difensori li abbiamo noi a Torino... Detto questo, Kean è un grande attaccante: tutti lo vorrebbero".

