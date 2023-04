GENTILI A RFV, Viola squadra in perenne contraddizione

FirenzeViola.it

Bruno Gentili a Radio Firenze Viola

Bruno Gentili, noto giornalista Rai, è intervenuto stamani a Radio FirenzeViola. Gentili, nel corso del Social Club, ha iniziato commentando la gara di ieri sera tra Inter e Juventus: "La partita di ieri ha regalato davvero poche emozioni. Questa Juventus poi ha tante problemi, le vicende extra-campo incidono sul rendimento della squadra. Mentre l'Inter mi sembrava fiduciosa, nella Juve si vedeva che c'era qualcosa che non va. Non pratica nessun tipo di gioco, io do la colpa principalmente ai calciatori, ma chiaramente anche Allegri ha qualche responsabilità. Se devo attribuirgli una colpa è quella di non cambiare mai".

E sulla partita di stasera contro la Cremonese:"Non bisogna cullarsi sul 2-0 dell'andata. La Fiorentina deve ritrovare la concentrazione che è mancata nelle scorse partite. La squadra di Italiano è in perenne contraddizione, bella e inspiegabilmente distratta".

Gentili ha commentato anche la stagione di Vincenzo Italiano: "Io sono fautore degli allenatori che praticano il bel gioco. La Fiorentina in questo momento non sa gestire i vantaggi, ma quando cerchi il bel gioco e non hai giocatori eccelsi può capitare. Il merito di Italiano, che è anche quello di Spalletti, è quello di aver dato alla squadra un gioco nonostante carenze tecniche. La Fiorentina avrebbe potuto comunque fare molto di più in campionato, non merita questo posto in classifica".



Gentili ha anche parlato delle semifinali di Conference League: "Non credo che il Basilea possa fare lo sgambetto alla Fiorentina, gli svizzeri non stanno vivendo una grande stagione. Io come finale prevedo Fiorentina-AZ Alkmaar. Gli olandesi li vedo più forti del West Ham, hanno tanti giocatori giovani di qualità.