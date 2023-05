GELSI A RFV, A Napoli i punti servono solo ai viola

FirenzeViola.it

Michele Gelsi a Radio Firenze Viola

L'ex centrocampista Michele Gelsi, che da giovane giocatore viola giocò la partita contro il Napoli quando vinse lo scudetto, parla di quella gara per poi andare sull'attualità viola durante "Viola Amore mio" su Radio FirenzeViola: "Per me era un'atmosfera splendida, ero giovane e marcavo Maradona, inoltre il punto ci mise in sicurezza in classifica. Non è una partita facilmente dimenticabile, ricordo il grande frastuono. Baggio? Per noi era il nostro Maradona anche se avevamo giocatori fortissimi, da Antognoni che gli lasciò la punizione, a Oriali ed altri. Chi vive quelle esperienze non le dimentica più



Fiorentina a Napoli? "Il risultato è importante per la classifica e non deve farsi coinvolgere dai festeggiamenti, anzi deve approfittarne perché per loro i punti ormai sono relativi.



Se giocasse Ranieri, prodotto del vivaio, un po' come lei allora, per lui che partita sarà? "Sta facendo molto bene e quando viene chiamato in causa è sempre uno dei migliori e queste partite ti danno lo stimolo per fare qualcosa in più, poi i più esperti danno consigli per farti dare il massimo, come succedeva a me. Ma è un grande motivo di orgoglio per lui e la società essere un prodotto del vivaio".



La difesa preoccupa? "Con la Salernitana la Fiorentina meritava il vantaggio, ma lì non è solo colpa della difesa, anche gli attaccanti e i centrocampisti devono dare una mano. Ma i viola stanno giocando molto bene e da qui alla fine possono togliersi altre soddisfazioni".



Amrabat imprescindibile? "Lui e Mandragora nel centrocampo a due danno equilibrio, dopo una stagione logorante come questa è normale un calo ma Amrabat sta facendo bene, come gli altri. La Fiorentina per me deve riconfermare tutti per avere un amalgama importante. Anche Jovic? E' stato sottootno ma è un attaccante di grossa qualità, se volesse la Fiorentina potrebbe prendere un italiano in doppia cifra ma credo che agli stranieri serva un anno per esplodere"



Coppa o Conference? "Tutte e due"