GAUTIERI A RFV, Brekalo-Ikoné? Io terrei il francese

FirenzeViola.it

Ospite del pomeriggio di Radio FirenzeViola, mister Carmine Gautieri è intervenuto per parlare di Fiorentina e della situazione Nico Gonzalez: "La Fiorentina ha in mano un giocatore molto forte, che fa la differenza e salta l'uomo. Se sta bene è un giocatore di grandissima qualità, l'ho sempre pensato. Va aspettato per i problemi fisici recenti che ha avuto. Penso però che anche con Palladino possa far valere le sue qualità".

Può giocare nel 3-4-2-1 come 'sottopunta'?

"Secondo me sì, poi dipende sempre dall'interpretazione del ruolo. Lui, come Colpani, è un giocatore che si può esaltare lì, con caratteristiche diverse, ma sempre partendo spalle alla porta. Colpani e Nico possono coesistere, sono giocatori forti e quindi possono giocare insieme".

Brekalo-Ikoné, chi terrebbe?

"Secondo me il secondo. Dovessi scegliere, Ikoné lo vedo con più qualità e l'ideale per le idee di Palladino".

"Ho visto già degli ottimi automatismi. La Fiorentina ha giocatori forti davanti e non vanno snaturati, quindi sì, cambia tanto dalla difesa a quattro a quella a tre, ma le caratteristiche dei giocatori sono le stesse ed è lo stesso il modo di approcciare alla fase offensiva".



Davanti secondo lei basta Kean?

"Sì, l'ho visto già brillante nella gara contro la Reggiana. Mi sembra il giocatore giusto per Palladino. Poi dietro c'è Kouame, un altro tipo di attaccante. Ecco, forse come sostituto di Kean punterei a un uomo più da area di rigore, ma anche l'ivoriano può far bene".