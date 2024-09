FRATINI A RFV, Viola poco squadra. A Palladino consiglio...

FirenzeViola.it

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino e grande appassionato della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per commentare la situazione della squadra dopo Empoli. Queste le sue parole: "Il primo vero difetto che ho notato ieri è la totale assenza di gioco di squadra. La Fiorentina di ieri era prevedibile, e alla fine c'era una grande confusione. Il legame tra i giocatori era insufficiente, una chiara dimostrazione che non si vede gioco. È vero che alcuni devono ancora adattarsi, ma un po' di tempo è già passato."

Quando gli è stato chiesto chi dovrebbe scendere in campo, ha risposto: "Alla Fiorentina mancano giocatori importantissimi come Bonaventura, che in situazioni del genere emergeva come leader tecnico e inventava la giocata. Ieri si è sentita la mancanza di inventiva. Inoltre, è mancata anche la giusta intensità. Faccio un esempio: l'anno scorso il Napoli non giocava come ha giocato ieri contro il Monza."

Fratini ha poi aggiunto: "Guardando la squadra dall'esterno, avevo la sensazione che nel finale potesse succedere qualcosa. Gudmundsson è un giocatore eccezionale, sopra la media. Si è visto anche dal fatto che voleva battere la punizione a tutti i costi, e questo denota personalità. In ogni caso, oltre ai singoli, ora servono intensità e idee di gioco."

Infine, un consiglio per Palladino: "Gli direi di andare avanti con la sua testa, senza dare retta alle idee esterne. Difesa a tre o a quattro sono discorsi che non devono toccarlo. I meccanismi fisici, atletici e mentali li conosce solo lui, che allena il gruppo tutti i giorni. Non deve farsi condizionare da nessuno."