FRATINI A RFV, Corvino l'uomo delle sorprese, Pradè sa fare il mercato

L'imprenditore fiorentino e grande tifoso della Fiorentina Sandro Fratini è intervenuto a Palla al centro a Radio FirenzeViola per parlare di attualità viola: "Beltran me piace, ha i movimenti da calciatore vero, si è un po' perso ed è una questione di fiducia ed è un patrimonio della società che non va perso, va spronato a fare meglio. Per me non è tecnicamente scarso come sostiiene qualcuno ma è un giocatore sul quale scommetterei, lo vedo giocatore. Ricordo un gol in coppa che se è scarso non lo fa di sicuro, i colpi da giocatore ce l'ha. Ha bisogno di recuperare la fiducia persa e si può recuperare solo giocando"

Domenica è la sfida Corvino-Pradè, che lei conosce bene; che aneddoti ha? "Corvino è sempre stato quello delle sorprese, pescando giocatori che non ti aspetti, tipo quando prese Milenkovic e Vlahovic che lui insistette per prendere perché non glielo volevano dare. E' capace di colpi di teatro ma è soprattutto un grande scopritore di talenti e fine conoscitore di calcio, lo dimostrano le tante plusvalenze fatte con i suoi giocatori. Sono molto legato a Pradè, per me è un grande amico, e quest'anno sta dimostrando di essere un grande intenditore di calcio facendo lui il mercato. Ad esempio al netto dell'infortunio, Pongracic per me è un grande giocatore, così come Richardson che metterei sepre con Adli e Bove pur piacendomi molto Cataldi. Ovviamente decide l'allenatore"

Parisi via a gennaio? "Non lo venderei, poi dipende dalle sue motivazioni. Deve essere lui il primo a puntare su se stesso, non penso sia un brocco. Il primo anno non era buono neanche Batistuta poi è diventato il centravanti migliore della nostra storia. Anche Parisi accusa la mancanza di fiducia"

