FOSCHI A RFV, Casadei interessante, si è completato ma...

Rino Foschi, ex dirigente tra le altre di Palermo, Torino e Cesena, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro" dell'attualità viola. Ecco le sue parole: "Casadei è un ragazzo molto interessante, un buon giocatore. Se la Fiorentina ci ha messo gli occhi è perché sicuramente lo ha seguito nella sua crescita".

Si è sviluppato troppo presto? E' stata un'operazione sopravvalutata allora per quello che aveva fatto. Se vai in un giro pesante come quello del Chelsea è ovvio che hai una pressione particolare. Ma in prospettiva è buono"

Ruolo? "Ha fatto il centrocampista esterno e il centrocampista centrale, nel ruolo si è completato. Sicuramente la Fiorentina se lo prende ha le idee chiare sul come utilizzarlo"

Mercato in ritardo? "Ora chi vende vuole ottenere il massimo, chi vende vuole spendere meno e per quello i fatti sono ancora pochi".

Cosa pensa di Palladino? Stimavo molto Italiano che è stato un mio ex giocatore e che però è particolare, più presuntuoso forse, mentre Palladino è all'opposto; mi piace e il matrimonio promette bene"

