RFV Formigli: "Kean strepitoso, mentre gli ex viola passati alla Juve non benissimo..."

vedi letture

Il giornalista di La 7 e noto tifoso viola, Corrado Formigli, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per dire la sua su Fiorentina-Juventus 3-0: "La squadra è in palla, io ho trovato strepitoso Kean. Gli basta poco per mettere in difficoltà gli avversari. E' forte fisicamente, dovrebbe ogni tanto riposare un pochino anche perché lui e Dodo li stiamo prosciugando. Su Kean la mia preoccupazione è solo una...".

Ci siamo capiti.

"Sì, evitiamo di dirla (ride, ndr)".

Cosa ne pensa degli ex viola passati alla Juve?

"La via di giocatori viola passati alla Juventus è lastricata di vittime. Ieri Nico sembrava incerto, non sapeva neanche dove guardare in campo. Non porta bene andare via dalla Fiorentina per andare in bianconero".

Ascolta il podcast per l'intervista completa