RFV Di Chiara su Dodo: "Vale almeno 25 milioni ma sarebbe perfetto nel 3-5-2 di Pioli"

Presente a Gropina (AR) nel corso del talk-show organizzato da Radio FirenzeViola, l’ex difensore ed attuale opinionista Alberto Di Chiara ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina ecco le sue parole sui principali fatti di attualità: “Il fatto che Fiorentina ed Empoli abbiamo ritrovato un rapporto di collaborazione è importante, anzi dovrebbe essere fisiologico. Credo che la Fiorentina in generale sul mercato abbia fatto bene a puntare fin qui su alcuni giocatori italiani e, possibilmente, toscani come ha fatto di recente con Fazzini e Viti”.

Del caso Dodo che idea si è fatto?

“In questo momento qui credo che sia uno dei pochi giocatori in grado di poter fare tutta la fascia in un 3-5-2, che è il modulo con il quale Stefano Pioli dovrebbe iniziare il suo percorso. Se non è fin qui arrivato il suo rinnovo di contratto devo pensare che dietro ci siano delle squadre che vogliono acquistarlo e che gli offrono più soldi dei viola”.

La Fiorentina per venderlo chiede tanto…

“Sento parlare di cifre attorno ai 25 milioni per lui, una somma corretta per quello che ha dimostrato soprattutto nell’ultima stagione. Ripeto, non ci sono molti giocatori come lui in Serie A: è giusto che la Fiorentina pretenda tanti soldi per il brasiliano”.