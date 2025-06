RFV Impallomeni: "Se Dzeko sta bene, le giocherà tutte da titolare. Bernabè duttile"

Stefano Impallomeni, ex giocatore della Roma e attuale opinionista di TMW Radio, è intervenuto oggi presso Gropina (AR) nel corso del talk-show organizzato da Radio FirenzeViola. Ecco alcune delle sue parole.

Stefano, quale ruolo potrà avere Dzeko nella Fiorentina?

“Avrà un ruolo di primaria importanza, mancava un giocatore delle sue caratteristiche in attacco: mancava un 9 come lui, un attaccante creativo che fa gol ma sa far fare gol. Se sta bene potrà giocare tutte le partite da titolare, anche se ha 39 anni”

Fagioli e Fazzini possono coesistere?

“Sì, possono integrarsi per caratteristiche. Fagioli deve dimostrare di poter giocare in una grande squadra, deve mostrare più personalità. L’ho visto assente sotto l’aspetto mentale negli ultimi mesi”.

Bernabè potrebbe fare al caso del centrocampo viola?

“È un buon giocatore, sa fare tante cose. Credo che Pioli per la sua mediana abbia in mente un elemento del genere: la Fiorentina deve essere spavalda e spettacolare e lo spagnolo può essere un elemento importante in tal senso”.