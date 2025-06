Radio FirenzeViola, le trasmissioni proseguono con una diretta da Gropina!

Proseguono in diretta fino alle ore 18 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la digital-web radio di Firenzeviola.it che non vi lascia soli nemmeno in questo ultimo sabato di giugno. Archiviato "Firenze in campo", il nostro palinsesto adesso vi proporrà una diretta speciale da Gropina (AR) della durata di due ore condotta da Luca Calamai e Lorenzo Marucci con tantissimi ospiti del mondo del calcio e non solo: all'evento, che sarà trasmesso in onda anche dal canale 92 del digitale terrestre, saranno infatti presenti Celeste Pin, Alberto Di Chiara, Aldo Firicano, Sauro Fattori, Costantino Nicoletti e il mitico "G"!.

Non perdete la sintonia giusta e restate con noi, su RFV!