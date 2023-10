FORMIGLI A RFV, Kayode super: è da blindare subito

FirenzeViola.it

Corrado Formigli a Radio FirenzeViola

Corrado Formigli, noto giornalista di La7 e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", iniziando dagli obiettivi stagionali: "Io sono pessimista di natura, per cui metto freno agli entusiasmi. Per me se riuscissimo ad andare in Europa League sarebbe un ottimo risultato".

Sulla maturità che la squadra sta dimostrando di avere: "Italiano sta lavorando su questo, su carattere e tenuta mentale della squadra. Mi è piaciuto che nel secondo tempo la Fiorentina sia riuscita gestire il risultato, nonostante il Cagliari non mi sia sembrata la migliore delle squadre"

Su Kayode: "Sono rimasto esterrefatto dalla forza di Kayode: è un ragazzo impressionante, che non fa rimpiangere il Dodo dei tempi d'oro. Un giocatore di questa caratura non si vedeva a Firenze da tempo, sarebbe da blindare subito. E' un giocatore che si mangia il campo e gli sto vedendo fare cose strabilianti".

Sugli attaccanti: "Non avevo molti dubbi su Nzola, è un attaccante pesante, di quelli che prima di entrare in forma ci mettono molto e che se non sono al 100% sono fuori dal gioco. Penso che farà il suo. Sono invece più preoccupato per Beltran, attaccante raffinato che rischia di rivelarsi un "lusso" per la Fiorentina. Mi sembra un giocatore bello a vedersi ma non molto concreto dal punto di vista realizzativo".

Su Arthur: "E' un calciatore poco appariscente ma che quando è in forma non sbaglia mai un passaggio. E' un centrocampista utile alla squadra, anche se la vera grande rivelazione in quella zona di campo è senza dubbi Duncan. Sta facendo un campionato straordinario e per me in questo momento è imprescindibile".

Sulla decisività di Nico: "Abbiamo aspettato tanto per averlo in questo stato di forma ma adesso ce lo godiamo. Mi sembra che abbia una continuità di rendimento che lo rende essenziale. Sta dimostrando di essere un vero leader".

Sull'episodio che ha coinvolto Francesco Matteini: "E' stato un episodio vergognoso e dovrebbe intervenire anche l'Ordine Nazionale dei Giornalisti. C'è pochissima tolleranza sulle critiche. Non so quello che ha scritto sulla Fiorentina e nemmeno mi interessa, perché la libertà di stampa è garantita dall'articolo 21 della nostra Costituzione. E' un fatto che mette in una cattiva luce anche l'immagine della Fiorentina, che non si vede neanche nelle dittature. La società dovrebbe chiedere scusa e attivarsi per ripulirsi da questa macchia".