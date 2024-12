FIRICANO A RFV, Capirei Palladino se scegliesse i migliori

FirenzeViola.it

Aldo Firicano, ex viola, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio', dicendo: "Stasera sarà un po' difficile dal punto di vista emotivo e dopo tutto quello che è successo non è facile ripartire come se niente fosse, anche se è doveroso. Bisogna ributtarsi in quello che è il campionato o in questo caso la Coppa Italia, con lo stesso impegno e con forse maggiore determinazione. Quando succedono queste tragedie si dà un valore più positivo a tutto".

La formazione di stasera: che scelte farebbe?

"Forse mi affiderei ai titolari. Siamo a un punto della Coppa Italia in cui saranno scremate le più deboli, poi da preparazione al campionato diventa un obiettivo importante. Domenica scorsa sostanzialmente non si è giocato, quindi ci può stare che vada in campo la formazione migliore".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO