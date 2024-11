FILARMONICO A RFV, Parisi professionista. A gennaio...

FirenzeViola.it

L'allenatore Roberto Filarmonico, che ha lanciato Fabiano Parisi nell'Avellino, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Tempi supplementari" per parlare del viola che potrebbe giocare esterno sinistro: "Palladino per inserirlo in quella posizione sa che le caratteristiche possono servire in quel ruolo, è bravo nello strappo nell'1-1 e fare entrambi le fasi visto che fa il terzino ultimamente".

E' il modo giusto per rilanciarlo? "Lui ha già dimostrato in A di poter giocare in più ruoli sulla fascia ma quando cambia un allenatore possono cambiare anche i progetti di un club. In questo momento è la terza scelta ed è un peccato perché con Biraghi verso i 32 anni bisogna scegliere bene per il futuro. Adesso è una terza scelta insomma ma vista l'età dei suoi concorrenti può risultatre utile. Fabiano ha un procuratore forte e sapranno loro se andare via o rimanere, ma tenere fuori un giocatore come Parisi è da folli".

Dipende dal carattere? "Ha il carattere da persona educata e rispettosa delle scelte dell'allenatore, da professionista. Ma anche a Lecce è entrato con voglia e gamba anche se alla fine. Non so se è la scelta giusta tenere fuori quello che è stato un investimento dell'anno scorso. Vi posos dirte con certezza che non è timido, anzi lo consideriamo fumantino, si fa rispettare e sa il fatto suo, ha la "cazzimma" ma è un bravo ragazzo".

Cosa gli consiglierebbe di fare? "Mi sento spesso con lui, se gioca titolare mi ha detto che andrà per dare il 300%, finché resta alla Fiorentina rispetterà il contratto e darà l'anima. Fino alla fine proverà di fare bene per restare ma gli allenatori fanno le scelte che credono e non possiamo criticare Palladino. Ma certo io trovo strano l'operato della società perché se prendi Gosens devi avere il coraggio di cedere uno tra Biraghi e Parisi che è un tuo investimento. A gennaio non mi stupirebbe vederlo andare via ma io mi auguro che faccia sempre meglio".