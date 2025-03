RFV Fernando Orsi sul "rimprovero" a Kean: "Ecco perché l'ho fatto"

L'ex portiere, oggi allenatore ed opinionista televisivo, Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca Al Vento" per analizzare il match di ieri sera tra Fiorentina e Panathinaikos. Queste le sue parole a partire dal suo "rimprovero" a Moise Kean, durante la cronaca della gara, di rientrare per portare a casa il risultato: "Ho parlato da allenatore. Anche con Zaniolo stesso discorso, è entrato per difendere palla e invece ha fatto un'entrata cattiva ma forse doveva fare qualcosa in più. Così anche Kean, ha fatto una bella azione ma poi si rientra perché ci si sta giocando la vita. Mi è venuta spontanea anche se non è televisivamente spettacolare. Però è giusto anche lasciarsi andare a volte in telecronaca. E' uno slancio che avrei avuto per tutte le squadre italiane. Le facce le facciamo a fine partita quando abbiamo portato a casa la qualificazione".

Quale è il problema di Zaniolo? Fisico o mentale?

"Non penso abbia problemi. Il problema di tanti giocatori è non giocare con continuità perdendo un po' di fiducia e concentrazione. A volte succede per il carattere. Questo è un pochino il limite di tanti calciatori che hanno grandi qualità ma che vengono fregati dal carattere. forse Zaniolo si aspettava di avere più spazio a Firenze. In certe partite serve l'apporto di tutti per le qualità che ognuno ha. Io penso che Palladino lo abbia messo per aiutare a far salire la squadra con il suo fisico quando venivano giocate delle palle lunghe. Invece ha fatto soltanto un'entrata con un pochino di cattiveria quando ha preso l'ammonizione. Quindi era entrato anche con la giusta mentalità ma in questi termini mi aspettavo di più. Il fatto è che non se lo ricorderà nessuno perché la Fiorentina ha passato il turno".

Una valutazione a Palladino sulla gara di ieri

"Alta perché ha fatto i cambi giusti. La Fiorentina ha fatto la partita giusta, senza cominciare in maniera aggressiva rischiando eventuali contropiedi dei greci. Il primo tempo l'ha vinto con la pazienza, il giro palla e gli inserimenti. Il primo tempo poteva finire 4-0. La partita era stata preparata nel modo giusto. Poi ovvio che può subentrare un po' di paura e un po' di stanchezza per giocare domenica e giovedì è dura contro una squadra tosta. Quando è entrato Ionannidis la fase difensiva della Fiorentina p andata in difficoltà. L'allenatore è stato un pazzo a non farlo giocare. Secondo me anche i cambi sono stati giusti. Adli ha aiutato a tenere palla e Folorunsho ha dato fisicità e secondo me sono state le scelte giuste in quel momento perché dovevi inserire giocatori fisici e agili. Se Fagioli non fa quella sciocchezza la partita finisce 3-0. Non sono abituato a giudicare i cambi dal risultato finale ma soprattutto dal pensiero che può aver avuto l'allenatore".

