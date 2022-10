FELTRI A RFV, Domani battaglia. ACF può battere tutti

Il direttore di Libero Vittorio Feltri, tifoso di Atalanta e Fiorentina, ha parlato della partita di domani nel pomeriggio di Radio Firenzeviola: "L'Atalanta dal punto di vista dei risultati c'è poco da discutere: è prima in classifica ed è un dato di fatto. Però bisogna aggiungere che quest'anno la squadra di Gasperini riesce ad essere meno brillante rispetto agli anni passati. Ma i dati numerici gli danno ragione, quindi non mi sento di criticarla. Dopodiché la partita di domani è densa di pericoli: la Fiorentina è una squadra molto solida, che ha dimostrato di essere in grado di giocarsela con tutti. È difficile fare previsioni perché entrambe le squadre hanno risorse che non riusciamo a prevedere prima della partita".

Il modello Atalanta?

"Ha un difetto: ha pochi giocatori italiani e rende tutto complicato. Se mi chiedete di declinare la formazione dell'Atalanta ho un po' di difficoltà, ma questo ai fini dei risultati non significa niente visto che sono stati eccellenti. La Fiorentina in ogni caso è in grado di battere chiunque, non sono convinto che saranno semplici le cose per la Dea. Sarà una battaglia".

La Viola non vince in trasferta da tanto però.

"È vero, ma non conta perché penso che domani possa essere la prima volta dopo tanti mesi. Non sarà una passeggiata per l'Atalanta".