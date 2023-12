FELIPE A RFV, Un dramma il mio arrivo in viola. Nzola...

FirenzeViola.it

Felipe Dal Bello a Radio Firenze Viola

L'ex difensore della Fiorentina e del Parma Felipe, doppio ex della sfida di stasera, ha parlato durante la trasmissione Social Club su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Stasera sarà una bella partita. Il Parma è una squadra con una storia. Non è facile preparare queste partite anche perché gli scontri sono sempre molto ravvicinati, però la rosa della Fiorentina è ampia e deve fare assolutamente bene stasera".

Sul suo periodo a Firenze: "Dopo dieci anni all'Udinese che è un'isola felice, arrivai alla Fiorentina a gennaio. Per me fu un dramma. Ero comunque contento, ma quel cambiamento per me fu molto difficile. Giocavo fuori ruolo, da terzino sinistro e anche questo mi ha creato delle difficoltà mentali difficili da superare".

Su Nzola: "E' un attaccante che vive per il gol. Per me è fortissimo, io ci ho giocato contro ed era dura marcarlo. Secondo me deve solo sbloccarsi, non ha molto tempo. Lui cerca di darsi fare, però io credo che non appena si sblocchi tornerà a giocare come sa".

Su Parisi: "Lui ha una tecnica impressionante. Per questo il mister lo ha messo anche a destra. E' chiaro che ci sia qualche difficoltà nel giocare in un ruolo non tuo. E' un giovane e a me piace molto. A sinistra ha sempre dimostrato il suo valore".

