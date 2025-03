RFV Fattori su Palladino: "Bravo, finalmente una formazione logica: gli farei solo una critica"

L'ex viola ed opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola. Queste le sue parole: "Palladino ha messo in campo, finalmente, una formazione logica. E' venuta fuori la potenzialità di questa squadra soprattutto contro le big. Siamo una squadra che di ripartenza siamo forti. E' cresciuto Gudmundsson, poi Fagioli ha dato una qualità incredibile. L'unica critica che posso fare a Palladino è stata di averci messo troppo tempo per arrivare a questo punto.

La formazione deve essere questa e poi ieri è la dimostrazione che si può confermare la formazione e che i giocatori possono fare due partite ravvicinate senza problemi. La Juventus l'ho vista senza cuore. Non si vince di tecnica. La Fiorentina ce l'ha e parte da una situazione sulla carta di inferiorità. Quindi contro la Juve di conseguenza ce lo mette. Poi non sono così convinto che la Juve abbia tutta questa qualità in più rispetto ai viola".