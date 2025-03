RFV Fattori: "La vittoria contro la Juve può cambiare tutto per la Fiorentina e Palladino"

vedi letture

L'ex viola ed opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola. Le sue parole in apertura: "Mandragora sta attraversando un ottimo momento, e il gol segnato è stata la ciliegina sulla torta. La squadra vista in campo ieri è, a mio avviso, la più forte, e questa vittoria porta entusiasmo in vista della sfida contro la Juventus. Il campionato deve essere gestito con attenzione e non trascurato, ma la Conference League rappresenta, almeno sulla carta, un obiettivo più alla portata, anche se restano ancora quattro partite da affrontare".

Secondo lei questa partita e quella contro la Juventus potrebbero scrivere un futuro diverso per Palladino?

"Nel calcio le opinioni cambiano rapidamente e, al momento, la sua posizione non è delle migliori. La verità è che una vittoria contro la Juventus potrebbe cambiare l'atmosfera. Inoltre, se la squadra riuscisse ad arrivare fino in fondo in Conference League e a conquistare nuovamente un posto in Europa, tutto resterebbe possibile. Per una valutazione positiva, sarà fondamentale ottenere risultati importanti".