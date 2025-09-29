RFV Fattori analizza Pisa-Fiorentina: "Pablo Marì il più positivo, Pongracic il più falloso"

Nel corso di "Garrisca al vento" in diretta su Radio FirenzeViola, l'opinionista Sauro Fattori, ex calciatore e allenatore italiano, ha analizzato così la prestazione della Fiorentina nel derby di domenica contro il Pisa: "E' evidente che Gudmundsson non sta dando continuità, lui doveva essere il calciatore di qualità che cambiava le cose, ma per adesso non gli sta riuscendo. Poi anche Mandragora a Nicolussi Caviglia domenica correvano per nulla, perché davanti a loro Gudmundsson non riesce a gestire un pallone e non riesce a smarcarsi per riceverne. La difesa mi ha convinto, era più solida rispetto alle altre volte, nonostante ciò Pongracic ha sempre le solite problematiche, è il giocatore più falloso in Serie A, questa cosa complica le cose nel corso della partita perché metti sempre sotto pressione la difesa.

Pablo Marì ieri è stato uno dei più positivi e ha fatto vedere che è il migliore in quel ruolo perché dà sicurezza agli altri due centrali e alla squadra in generale. Un altro problema è che Gosens e Dodò non arrivano mai a mettere un cross e in area, perché Ranieri e Pongracic non fanno mai un cambio di gioco che possa mettere in difficoltà la difesa e che permetta alla squadra di allungarsi, questo non viene mai fatto e porta la squadra ad appiattirsi. L'unico che lo fa è Mandragora che era il solo che riusciva a smarcarsi e ha trovare lo spazio per lanciare i due esterni".