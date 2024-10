FATTORI A RFV, Prenderei Zalewski al posto di Parisi

L'ex viola Sauro Fattori, opinionista di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", ha parlato così della Fiorentina e di Parisi: "Il problema con Parisi c'era già l'anno scorso con Biraghi. Poi è stato bocciato da Italiano, anche Palladino lo ha rilegato come terzo. Secondo me dovrebbe andare in prestito a giocare, anche per la Fiorentina per tutelare l'investimento fatto. Però non deve andare in una Roma e in un Milan, dovrebbe andare in una squadra di media classifica. Io lo scambio con Zalewski lo farei, per me è forte. Come valore tecnico è indiscutibile, però ha un po' di problemi caratteriali. Parisi non lo puoi rivendere, difficile che qualcuno ti dia 10 milioni.

Non lo voglio sminuire, però è inutile mandarlo alla Roma. Ha bisogno di giocare, così lo stai svalorizzando al massimo. A gennaio lo stesso devi fare con Beltran, Sottil e Ikone. L'argentino può rimanere anche per fare la Conference, però c'è anche Kouame. Non lo vedo neanche nel ruolo alla Gudmundsson. Lo manderei in prestito a giocare come con Parisi. La Conference è da gestire, mentre punterei tanto sulla Coppa Italia".