FATTORI A RFV, Comuzzo il migliore. Mercato fatto bene

L'ex viola Sauro Fattori, ospite in studio a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" ha parlato così della Fiorentina, reduce dalla vittoria per 5-1 contro la Roma: "Oggi è bellissimo per l'espressione oltre che per il risultato. C'è sempre la compartecipazione degli altri, ma la Fiorentina è stata devastante. Siamo in un momento felice sotto tutti gli aspetti. La squadra ha trovato la quadra e si sta comportando in maniera eccellente. Siamo sulla buona strada. Questo dimostra che la Fiorentina ha fatto un bel mercato in estate. Ieri la partita più bella vista da quattro anni".

Una valutazione su Palladino?

"Palladino aveva bisogno di un po' di tempo. Tante cose non sono andate bene e Firenze lo ha messo sotto pressione. Alla fine dell'anno vince la più brava, non la più forte. Noi ieri siamo stati devastanti".

Dopo Fiorentina-Milan aveva dato 8 in pagella a Kean. Oggi?

"Di nuovo 8. Ma 8 a tutti. Tutti alti, anche Beltran, che non è Gudmundsson. Tutti da 7 e questo è un problema per gli avversari. Per me il migliore di tutti è Comuzzo che ora è devastante. In questo momento è fortissimo. Abbiamo trovato la quadra. Colpani non è il Colpani di prima perché fa quello che è bravo a fare. La Fiorentina aspetta e riparte".

Il calcio di oggi va in senso opposto al possesso palla?

"Non direi così però dipende dal tipo di possesso palla. Quello della Fiorentina è verticale, punta dritto la porta avversaria. Kean in questo dà una grossa mano. Spero mantenga questa condizione perché adesso sembra che questo talento di cui si diceva sia uscito".