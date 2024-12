FATTORI A RFV, Come esterno proverei Mandragora

Sauro Fattori, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, ha parlato nel corso di 'Garrisca al Vento' dicendo la sua su Rolando Mandragora, autore del gol decisivo in Conference League: "Per me al momento è la prima riserva di Cataldi e Adli, più di Richardson. Ritorno di un centrocampo a tre con lui? L'albero di Natale va bene dall'8 dicembre fino alla Befana, poi no. Scherzi a parte, è un modulo che non mi convince. Adli la mezz'ala non può farla perché non può verticalizzare. Proverei piuttosto Mandragora nel ruolo di esterno sinistro atipico, un po' come lo era Bove. Sottil e Beltran difendono la fascia, non la diagonale. Non danno copertura come dava Bove. Mandragora potrebbe farlo quel lavoro di copertura, inoltre permetterebbe a Gosens di spingere di più, che con Sottil e Beltran non riesce a farsi vedere in fase offensiva".

La rosa della Fiorentina è corta?

"Secondo me è lunga, non corta. Abbiamo sei centrali di difesa per due posti. A centrocampo manca Bove, ma l'ex Roma giocava esterno. Più che mancare giocatori a livello numerico, mancano giocatori con certe caratteristiche. Ripeto: Mandragora sull'esterno sinistro per me può fare la sua figura".