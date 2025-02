RFV Ex ds Shakhtar e Besiktas Nicolini: "Dodo sta dimostrando quanto vale perché a Firenze sta bene. Ndour pronto alle pressioni"

L'ex direttore sportivo di Shakhtar e Besiktas Carlo Nicolini è intervenuto a "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola per parlare di Dodo, vicino al rinnovo: "Il ragazzo è in crescita e si trova bene a Firenze come dimostra l'imminente rinnovo. Lui è forte, ora sta facendo vedere quello che è dopo il periodo di inserimento e l'infortunio delle prime due stagioni. Nei due anni in Italia è maturato e cresciuto. Il rinnovo sarebbe un colpo per la Fiorentina ma anche lui perché se si trova bene nell'ambiente dà di più. L'ho sentito di recente ed è contento di Firenze, della città, delle ambizioni e delle strutture della società".

Si vede il feeling con la squadra ambiente e tecnico?

"E' uno che carica il pubblico, anche quando sbaglia va subito ad attaccare l'uomo e fa ottime prestazioni. E anche quando la prestazione non è al meglio si fa amare perché dà tutto. E lo fa anche in allenamento, vuole sempre vincere, e nel gruppo porta allegria e positività che si vedono sul campo e portano risultati".

Ndour e Zaniolo vengono dalla Turchia, come si arriva in Italia da quel campionato lei che è stato dirigente in quel paese? E' importante che arrivino da Istanbul perché sono già abituati ad un tifo molto caldo perciò arrivano preparati alle pressioni. Il calcio turco è tatticamnete inferiore ma non dal punto di vista fisico e dell'intensità perciò Ndour dovrebbe arrivare pronto e preparato per dare una scelta in più al mister. La Fiorentina si è mossa bene anche in termini di qualità e dimostra di andare avanti in questo progetto di crescita. Non so quanto ci metterà ad adattarsi Ndour però venedo dall'ambiente caldo credo sia già pronto"