EVACUO A RFV, Italiano ha dimostrato stoffa. Jovic...

L'ex attaccante Felice Evacuo, allenato da Italiano a Trapani, ha parlato in diretta a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Dodicesimo Uomo: "Non è un momento semplice per la Fiorentina, in campionato continua a balbettare. Ci si aspettava qualcosa di più a livello di classifica, però non bisogna dimenticare che è alle semifinali di Coppa Italia. E' una delusione per quanto riguarda il campionato, però vanta di poter giocare in altri due fronti. E ha la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia. Sono fiducioso per il finale di stagione.".

Italiano è nel suo momento più difficile: "E' sicuramente una fase complicata, ha dimostrato di avere comunque stoffa nel suo ruolo. Ha vinto campionati, e ha fatto vedere un bellissimo calcio. La tifoseria si è riavvicinata alla squadra. Qualcosa di importante è stato fatto, però questi momenti ci possono stare. Sapendo come è la sua mentalità e metodologia di allenamento posso dire che sicuramente è un allenatore a cui piace preparare la partita. Giocando ogni tre giorni questo è molto difficile. Per lui non è facile, è un allenatore dalle risorse infinite e penso che riuscirà ad organizzare al meglio il finale di stagione per quelli che sono gli obiettivi più raggiungibili. E' anche più giusto concentrarsi sulle giuste competizioni arrivati a questo punto".

Sull'attacco: "Italiano chiede dei movimenti specifici dall'attaccante. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Jovic. Non dimentichiamoci che lui ha nelle corde molto di più di quello che sta facendo. Gli attaccanti si alimentano di gol, se poi non arrivano, mentalmente ne risenti. Jovic ha avuto tante opportunità, a partire dal rigore con la Juve. In alcune partite ha fallito anche in situazioni abbastanza semplici. Però è giusto che Italiano battezzi uno dei due in modo tale che almeno uno trovi quella complicità con il gol che sta mancando".

Su Nzola: "E' un ragazzo che ha ottime potenzialità. Quest'anno sembra più inquadrato e se riesce a trovare quella continuità mentale può salire di livello".

Sul calcio italiano: "Il calcio italiano non vive un buon momento da parecchi anni. Vediamo anche i problemi che hanno società importanti come la Juventus. Però secondo me ci si può riprendere, serve maggiore coesione anche a livello di vertice. Ad oggi siamo lontani anni luce da determinati paesi".

Su Carnesecchi: "Da Trapani ad oggi è cresciuto molto. Può ambire se continua così a diventare uno dei nuovi portieri della Nazionale".

Sul Lecce: "Baroni l'ho avuto a Novara, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Quando hai alle spalle una società forte va tutto meglio. Il Lecce merita assolutamente la salvezza per quanto dimostrato finora in stagione".