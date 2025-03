RFV Eugenio Ascari sulla sfida di giovedì: "I viola alla ricerca di una svolta contro i greci"

Eugenio Ascari , un noto procuratore sportivo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: " I viola giovedì devono vincere, mi aspetto una Fiorentina diversa dalle ultime partite, è indispensabile dare una svolta a questo periodo e questa svolta può arrivare con il passaggio del turno. Contro il Panathinaikos sarà difficile, i viola non dovranno giocare una partita attendista sennò sarà dura segnare pure ai greci".

Su chi si deve affidare la Fiorentina per la partita di giovedì?

"La scelta del portiere sarà fondamentale, non me ne voglia Terracciano ma De Gea è fondamentale, questa è una partita nel quale serve uno spunto del singolo che può risolvere la partita con una giocata, servirà il miglior Gudmoonson, il miglior Zaniolo, il miglior Kean e il miglior Beltran perché sono loro i giocatori offensivi che devono fare la differenza".

Cosa ne pensa di Commisso?

"Quando Commisso venderà la Fiorentina lascierà un qualcosa di importante, per portare un grande allenatore a Firenze servono i risultati.

La Fiorentina a gennaio quando era quarta era più appetibile anche per un grande allenatore".