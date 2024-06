ESPOSITO A RFV, Italiano con Beltran ci ha capito poco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre, della Fiorentina negli anni '90, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della possibile posizione di Beltran come centravanti, e non solo. Ecco le sue parole: "Si potrebbe anche fare, negli anni precedenti Spalletti gioiva con Totti prima punta, anche se però Firenze ha bisogno di un attaccante come si deve."



Sull'ambientamento dell'argentino: "Secondo me ci voleva un minimo di tempo in più, la Fiorentina ha provato in tutti i modi per cercare un centravanti di ruolo, si è creato un gran caos. La squadra deve trovare un attaccante e puntarci almeno due anni di tempo."

Sul rapporto con Italiano: "Secondo me, Italiano con Beltran ci ha capito poco. È vero che entrare nel nostro campionato è sempre difficile e l'ex tecnico ci ha messo del suo. Credo che con un anno in più di esperienza potrà fare meglio."

Sull'identità della Fiorentina: "Fino a quando non si troverà un'idea di squadra e di crescita, la Viola farà 10 partite bene e 5 partite male, essendo discontinua, la squadra non è né carne né pesce. Nico lo terrei, ma anche lui deve cercare di dare una mano alla squadra."

Acolta il podcast!