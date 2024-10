DURANTE A RFV, Goretti arrivato prima di tutti su Rios

FirenzeViola.it

Sabatino Durante, agente FIFA e intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sul mercato italiano e sui tanti prestiti della Fiorentina: "Il calcio italiano è in difficoltà economica e per questo ci sono tanti prestiti con diritto. E' una forma per tutelarsi, con tante condizioni. Quando non hai tanto budget da spendere, o vai sulle scommesse, però la Fiorentina non se le può permettere. Il pubblico ha il palato fino, la Fiorentina deve prendere giocatori che danno delle garanzie. 60 milioni di prestiti ok, però si possono anche non riscattare. La Fiorentina quest'anno ha cambiato abbastanza, ha iniziato un po' titubante ma col Milan si è vista una Viola più rodata. Però devo dire "senza lilleri, non si lallera". Pradè è uno che la sa lunga, cerca di fare il meglio con quello che ha a disposizione. Ma il budget è un problema un po' per tutti anche per il Milan, per la Juve, per l'Inter. Ad esempio noi in Italia compriamo gli scarti della Premier League, vedi Lukaku, inutile girarsi intorno. Ci difendiamo perché abbiamo allenatori importanti che tatticamente ci fanno stare a galla".

Su Goretti? "Con Roberto Goretti ci parliamo sempre, è un mio concittadino, è uno dei miei "figli". E' chiaro che ci parliamo, ci scambiamo opinioni. Roberto era arrivato prima di tutti su Richard Rios, centrocampista del Palmeiras. Il problema è che c'è stata la Copa America e il prezzo è lievitato. Dopo sono arrivati anche altri club come il Manchester United. In Brasile le botteghe sono care, basta vedere anche André del Fluminense che è andato al Wolverhampton. Goretti lo avrebbe preso, però in Brasile bisogna spendere tanti soldi".

Dodo può tornare in Nazionale? "Stendo un velo pietoso sulla Nazionale brasiliana, non la sanno formare. Ci sono dei giocatori che non ci dovrebbero stare. Ci sono tante critiche, ad esempio Danilo viene convocato ed è il capitano, ma alla Juventus non gioca. Il Brasile ora ha vinto con fatica contro il Cile, ma dovrebbe vincere con più facilità. Dodo potrebbe rientrare tra i convocati ma non rientra perché le scelte non sono tecniche, ma vengono guardati altri parametri per non dire altro".