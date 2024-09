DURANTE A RFV, Beltran vale come Julian Alvarez

FirenzeViola.it

Sabatino Durante, agente FIFA e intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" e ha parlato del mercato svolto dalla Fiorentina:

Che mercato è stato quello della Fiorentina?

"Giudizio positivo, un 6+ considerando le difficoltà di agire su un mercato in cui bisogna essere intelligenti a spendere il budget che ti dà la proprietà. Devi esser bravo e fortunato, i giocatori che ti fanno la differenza costano dai 50 in più. i vioa devono andare su un mercato intelligente e secondo me hanno portato a casa dei buoni risultati. Sono partiti con il freno tirato ma era normale visti i numerevoli cambi. La tifoseria cheide sempre il massimo, ma poi ci sono tanti aspetti da mettere insieme".

Dei volti nuovi, quale giocatore le intriga di più?

"Kean perché ha qualità, il suo compito è fare gol e per ora li sta facendo. Goretti mi disse che avrebbe fatto gol e per ora sta rispettando le aspettative. Vediamo se alla fine dell'anno andrà in doppia cifra".

Cosa ne pensa di Richardson?

"È un bel giocatore. I Batistuta e i Rui Costa non li vedremo più in Italia. Adesso si va su un giovane o sugli scarti dei campionati importanti. Abbiamo esportato 3/4 giocatori in Inghilterra e preso 10/15 in Italia a cominciare da Lukaku. Beltran è un ottimo giocatore e vale come Juliàn Alvarez, il problema è che bisogna farlo giocare in una certa maniera. Può fare la prima punta solo se ha giocatori come Messi e Di Maria esterni. Gioca di seconda punta con uno che gli faccia la sponda o come giocava Juliàn Alvarez nel manchester City. Vedo poco spazio per Beltran se si gioca in una certa maniera".

