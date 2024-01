DURANTE A FV, E. Cebolinha viola? E' forte e costa tanto

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Sabatino Durante, esperto di calcio sudamericano, a Firenzeviola definisce senza mezzi termini l'ultimo obiettivo della Fiorentina Everton detto Cebolinha (questo è il suo soprannome che significa Cipollina) come "forte, un esterno di ottimo livello ma i nazionali brasiliani e argentini quando arrivano in Italia non funzionano perché siamo fatti male noi. Ma è un'operazione dispendiosa ed è anche il "cocco" di Tite".

Poi spiega: "Non credo che ora la Fiorentina sia nelle condizioni di prendere Cebolinha perché il Flamengo ha soldi, l'allenatore Tite lo vede come titolare fisso o comunque un giocatore importante ed è difficile che lo ceda. Il Flamengo oggi è da considerarsi un club di livello mondiale, ha preso un giocatore dal River a 18 milioni e li ha pagati cash e Vina a 9 milioni sempre cash. Inoltre il giocatore guadagna 2 milioni di euro. Non so se la Fiorentina si può permettere ora di pagare un giocatore intorno ai 20 milioni e dargliene due di ingaggio".

"Ripeto però che è un ottimo giocatore - conclude Durante - e se giocava da titolare nel Gremio e poi nel Flamengo non vedo perché non possa giocare nella Fiorentina, ma è chiaro che l'adattamento ad un tipo di calcio come quello italiano rende tutto più difficile. Basta vedere il tempo che ci sta mettendo Beltran, del livello di Julian Alvarez e Lautaro; i brasiliani ci mettono anche più mesi degli argentini".