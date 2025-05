RFV Calamai: "La Conference non mi appassiona: non la vuole fare nessuno"

Nel consueto Caffè Nero Bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso all'indomani della vittoria della Fiorentina con il Bologna: "Resta un'ultima giornata e un ultimo obiettivo molto complicato da centrare. Però lo dico da giorni: non sono per niente appassionato all'idea di fare per il quarto anno consecutivo la Conference League.

Ieri si diceva che speriamo che Lotito non voglia portare la sua squadra in Conference, lo stesso ragionamento fatto da Atalanta, Napoli e anche Juventus. Mi chiedo: se nessuno la vuol fare, perché la dovrebbe fare la Fiorentina per il quarto anno di fila? Credo che la cosa migliore sia uscire dalla Conference che non appartiene alla storia di Firenze, e costruire una squadra che senza le coppe possa tornare nella sua dimensione, cioè ad accarezzare la Champions".