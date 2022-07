DRAGO A RFV, Viola top? Tutto dipende da Jovic

Intervenuto a RadioFirenzeViola, il tecnico tra le altre ex di Crotone e Cesena Massimo Drago ha fatto il punto della situazione sulle principali vicende della Fiorentina: “Torreira si è dimostrato un giocatore importante per le caratteristiche della Fiorentina ma leggendo quelli che sono stati i problemi che ci sono stati nello spogliatoio credo che sia stato legittimo da parte della società fare tutte le valutazioni del caso. Se anche l’allenatore ha dato il suo assenso al suo mancato riscatto, non ci sono discussioni da fare”.

Cosa vede nel futuro di Milenkovic?

“Spero che resti a Firenze perché è un cardine dei viola: è forte fisicamente anche se penso che in virtù della sua esplosività possa essere un giocatore ideale per la Juventus. Con Bonucci formerebbe un’ottima coppia”.

Ad oggi dove posizionerebbe in classifica la Fiorentina?

“La Fiorentina riparte da una grande vantaggio, ovvero la conferma di un ottimo allenatore. Con Vlahovic sarebbe potuta arrivare anche in Europa League. I viola sono una squadra spavalda, che se la gioca con tutte ma molto dipenderà dal rendimento di Jovic: avere un centravanti che concretizza la mole di gioco che offre la Fiorentina sarebbe un vantaggio non da poco”.