DRAGO A RFV, Cataldi bravo e umile. Ha un solo limite

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago, che ha allenato Danilo Cataldi al Crotone dieci anni fa, si è così espresso a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola: "Cataldi ha bisogno della stima dell'allenatore e della piazza. La Fiorentina è l'ideale per lui, perché ti accoglie alla grande. E ora Danilo sta esaltando le proprie caratteristiche".

Lei l'ha visto crescere: com'era all'inizio?

"Con me giocava anche mezzala. Lui si immerse perfettamente nel campionato di Serie B, senza bisogno di tempo. Ho solo qualche appunto da fargli dal punto di vista caratteriale, perché non ha quella mentalità rivoluzionaria che permette di andare oltre i periodi negativi. Ha bisogno di totale fiducia".

E' uno che può anche segnare tanto?

"Assolutamente sì, perché quando calcia in porta non lo fa in modo banale. E' molto coordinato, vede bene lo specchio. Può arrivare anche a cinque o sei gol. Sono nelle sue corde".

Crede che sia un Cataldi da Nazionale?

"Lo spero, Spalletti è attento alle dinamiche del campionato. Penso che Cataldi possa far bene perché un ragazzo umile e che possa meritarsi anche la chiamata in Nazionale".

