RFV Diego Fuser su Pioli: "Va lasciato lavorare. Gli darei piena fiducia"

vedi letture

L'ex calciatore, tra le altre anche di Lazio, Parma e Fiorentina, Diego Fuser è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Colpi d'Ala" per analizzare le tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dai ricordi della sua avventura alla Fiorentina: "A Firenze solo ricordi bellissimi. Ho incontrato dei bravissimi compagni di squadra, una città bellissima e una tifoseria incredibile. Cecchi Gori cercò di trattenermi anche l'anno successivo ma il Milan non ne volle sapere. Devo ringraziare Lazaroni se ho iniziato a calciare le punizioni e poi è diventata una mia specialità".

Cosa ne pensa di Pioli e del suo ritorno alla Fiorentina?

"Pioli è un allenatore che ha vinto ma gli darei piena fiducia. Ha esperienza, ha vinto e va lasciato lavorare. Mi auguro che possa far bene per lui e per la città di Firenze"