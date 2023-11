DI PALMA A RFV, Terracciano identikit perfetto per Italiano

FirenzeViola.it

Vincenzo Di Palma a Radio Firenze Viola

Vincenzo Di Palma, a lungo preparatore dei portieri della Fiorentina e nello staff della Nazionale Italiana negli anni di Prandelli, ha analizzato per Radio FirenzeViola, durante il Social Club, le condizioni dei portieri, in particolare Terracciano: "Quando la Fiorentina doveva comprare un portiere io dicevo chi meglio di Terracciano in questo momento? Lui sa già come interpretare il gioco di Italiano. Io mi aspettavo che giocasse lui, e infatti è così. Italiano gioca con la linea molto alta, la Fiorentina ha bisogno di un portiere che sappia costruire dal bassa e sappia anche difendere lo spazio. Terracciano interpreta molto bene l'identikit del portiere moderno che serve alla Fiorentina".

Sui portieri della Nazionale: "L'Italia è in buone mani. Donnarumma è stato determinante con l'Ucraina all'inizio della partita".