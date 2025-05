RFV Di Gennaro: "La Conference salva il salvabile. Ora dipende dalla società"

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole partendo da una valutazione sulla stagione della Fiorentina conclusa con il raggiungimento della Conference League: "Quest'anno c'era la possibilità di raggiungere l'Europa League e se si fa un bilancio della stagione, la squadra ha fatto grandi risultati con le big e ha perso punti incredibili con le piccole. L'importante è aver ripreso una stagione che avrebbe creato squilibri futuri per quanto riguarda la progettualità. Con la Conference si salva il salvabile, ma l'Europa League quest'anno era alla portata, anche per il livello della rosa della Fiorentina che purtroppo non è riuscita a crescere abbastanza. Ora bisogna capire gli sviluppi della società, tra i tanti riscatti e la conferma di Kean che anche a Udine ti ha dimostrato cosa può dare. Non so se vorrà cimentarsi con altre realtà ma la Fiorentina deve fare una squadra importante. La proprietà vorrà alzare il livello?".



