DI GENNARO A RFV, Puntare solo su Kean per i gol è rischioso

Antonio Di Gennaro, ex viola, è intervenuto a Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Chi si compra?" facendo un punto sul mercato viola:

Ancora non ci sono novità su Tessmann, cosa ne pensa del giocatore?

"23 anni, mi piace molto come giocatore. Mi sembra completo, in Serie B ha fatto un'ottima annata ma sono convinto che anche alla Fiorentina possa fare bene".

Immaginare Nico, Colpani, Beltran, kean, valutare Sottil. Il reparto è al completo?

"Io mi aspetto qualcosa in più. Kean non è mai stato un goleador, secondo me serve un altro attaccante che segni se vuoi alzare l'ambizione e puntare all'Europa League. Ci sono delle sirene sulla vendita di Nico. Puntare solo su Kean è rischioso".

Altro tema ricorrente a Firenze è quello del portiere. Le piacerebbe Musso?

"Lo prenderei subito perché è un portiere validissimo. Mi dispiace per Christensen, ma per alzare il livello c'è bisogno del portiere dell'Atalanta".

