DI GENNARO A RFV, Bianco? Se non parte dal 1' col Riga...

Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina ed attualmente opinionista, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina stava attraversando un momento particolare in questi ultimi giorni. Forse non è riuscita a gestire bene questo doppio appuntamento. In più alcuni giocatori non hanno reso quanto ci si aspettava. Le prossime due gare in campionato, contro Sampdoria e Salernitana, vedono la Fiorentina favorita ma per fare sei punti deve migliorare l'aspetto difensivo. Davanti stanno crescendo gli attaccanti. Io adesso non penserei troppo all'Europa e mi concentrerei sul campionato dove il piatto piange. Jovic? Io lo scorso lunedì ho detto delle dichiarazioni piuttosto forti su quanto ha detto, poi ha ritrattato ma le sue dichiarazioni non mi sono piaciute, vedremo se risponderà in campo.

Cosa prendere sul mercato? Io andrei su un centrale difensivo ed anche un terzino, Dodò e Venuti a destra non mi hanno convinto: il brasiliano naturalmente ha qualcosa in più ma per ora fatica. Quest'anno, ripeto, vedo troppi errori dietro, puntellerei il reparto difensivo. Poi c'è da capire come torna Castrovilli, perché su Mandragora e Amrabat ho dubbi, punterei su un regista forte. C'è anche da valutare gli esterni, ma le priorità rimangono un difensore ed un centrocampista, innesti che possano alzare la qualità".

Infine, Di Gennaro ha commentato la scelta di non schierare dal primo minuto Alessandro Bianco nella trasferta di ieri a Riga:"I ventenni devono giocare. Se non si fa giocare in Conference a Riga... Mourinho sta osando molto con la Roma, si vede che loro puntano molto sul settore giovanile".