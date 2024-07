DI CHIARA A RFV, Kean scommessa ma sulle fasce ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Palla al Centro" per parlare dell'attuaiità viola a partire dall'acquisto di Kean: "Kean a seconda delle ambizioni che hai è una scommessa perché viene da una situazione particolare in questo ultimo periodo. Le ambizioni dipendono da quello che vuole investire la Fiorentina, su Kean si è già investito intorno ai 16 milioni con i bonus. Ma la società viola deve ricostruire la squadra con un centravanti che ti faccia la differenza. Kean è giovane, ci puoi scommettere ma non ti garantisce i gol che sono mancati. Kean è bravo ad andare negli spazi ma sul piano della concretezza non lo so, crea situazioni ma la sua caratteristica non è l'essere un goleador. Per me resta una scommessa. Potrebbe essere un acquisto cui abbinare un altro in attacco ma resta da coprire anche il resto della squadra scoperta in certi ruoli".

Sulle fasce Biraghi e Kayode rischiano di restare chiusi? "Lì deve essere chiaro Palladino su chi è titolare ma sulle fasce la Fiorentina mi sembra ben coperta sia a destra che a sinistra poi sarà il tecnico a decidere. Capisco la competizione tra Parisi e Biraghi ma lo spogliatoio deve essere unico. Se Palladino gioca a tre il terzino di fascia mi sembra di capire che possa essere Parisi. Kayode rischia di avere le ali tarpate? Io ci metterei la firma con una Fiorentina con due attaccanti e due per ruolo, come hai sulle fasce. Poi vorrei capire sul portiere cosa succederà. Spero che i dirigenti abbiano già le idee in testa per chiuderle il primo possibile e le priorità sono il centrale di centrocampo e il centravanti".