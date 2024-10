DELLA VALLE A RFV, Stadio un rimpianto. Commisso...

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

L'ex Patron della Fiorentina Diego Della Valle, a margine del Festival dello Sport di Trento, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola e Tuttomercatoweb.com per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole: "E' stato un percorso di tutta la famiglia. Continuo certamente a seguire la Fiorentina. La domenica seguo la squadra viola. Peccato per le finali perse. Vuol dire però che si è fatto uh bel lavoro alla fine penso che arriveranno anche le vittorie".

Lei avrebbe mantenuto la proprietà della Fiorentina?

"Alla fine era mio fratello è stato mio fratello a decidere. Era talmente dispiaciuto e amareggiato che alla fine ha fatto la scelta giusta. E la scelta giusta è stata anche dare la società a gente finanziariamente solida. Il nostro problema era trovare qualcuno che garantisse un futuro alla Fiorentina e l'abbiamo trovato. L'abbiamo agevolato anche lasciandogli una bellissima squadra".

Tra i suoi rimpianti c'è la mancata realizzazione dello stadio?

"Sì. Alla fine il Comune di allora fece tutto quello che poteva. L'idea era molto buona di integrare quello con le attività che avrebbero potuto portare miglioramenti economici alla società. Purtroppo è andata così però oggi facciamo gli auguri a loro affinché possano riuscirci. Mi pare che ci sia la volontà di tutti. Speriamo di venire presto a vedere la partita nello stadio nuovo".

Il centro sportivo?

"L'ho visto nei giornali. Noi avevamo fatto l'altro dietro lo stadio. Mi pare una bellissima cosa. Anche un modo per dire che chi c'è sta qua, non vola".