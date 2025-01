DELLA ROCCA A RFV, Ci vuole fisicità per giocare a 2 in mediana

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi agente di mercato, Francesco Della Rocca è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla possibilità dei gigliati di acquistare un centrocampista che di tecnica ma soprattutto fisicità alla linea mediana: "Mi sembra evidente che manchi un tipo di giocatore del genere. La Fiorentina ce l'aveva, poi è successo quel che è successo, ed era Bove. Lui incarna quelle caratteristiche, ovvero buona qualità e doti di interdizione e di corsa. Per come giocano le squadre adesso con fase difensiva a uomo e sbilanciamento in avanti, avere giocatori che riescono a coprire una grande porzione di campo in fase di interdizione è fondamentale. Perso un duello se non c'è chi copre rischi di prendere delle imbarcate. Non sempre la marcatura a uomo da equilibrio. Guardando il centrocampo viola ci sono Adli che ha un'attitudine offensiva, Mandragora che ha nella qualità tecnica una delle sue prerogative, Cataldi, che è un regista che lavora bene nel recupero palla senza avere una grande fisicità, è normale che tu possa fare fatica".

Come valuta Richardson?

"Ha trovato poco spazio. Non è un giocatore che conosco molto. L'ho visto giocare poco. Se Palladino non lo sta impiegando avrà i suoi motivi. Penso che chi lo vede tutti i giorni lo valuti per le sue caratteristiche. Mi sembra piuttosto offensivo anche lui però come giocatore".

Per fare il tipo di gioco che vuole Palladino è fondamentale avere grande fisicità nel mezzo?

"Sì. Io ho fatto il mediano di un centrocampo a tre e ho giocato nei due in mezzo. E' diverso avere due mezzali accanto oppure avere l'esterno che rientra. Perché l'esterno spesso è un giocatore offensivo, come Sottil e Colpani. Il campo da coprire a due è diverso. Tante volte devi fare corse lunghe e al 60' sei cotto.Questo dipende anche dalle caratteristiche fisiche che hai. Cataldi è un regista quindi per lui giocare a due cambia. Devi avere grande fisicità per giocare a due in mezzo al campo sennò duri fatica e perdi equilibrio".

