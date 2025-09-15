RFV De Sisti: "Fagioli e Sohm? Se considerati validi, vanno aspettati. Dzeko dirà la sua"

Giancarlo De Sisti, ex attaccante viola vincitore dello scudetto nella stagione 1868/69, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" a proposito della partita col Napoli: "io credo che si possa anche andare in svantaggio e poi subire quei quindici, venti minuti da una squadra che al momento è la prima della classe riuscendo anche a migliorare l'organico grazie a una grande campagna acquisti. Quindi ci sta andare in sofferenza però credo che anche la Fiorentina sia una buona formazione e che anch'essa sia migliorata rispetto all'anno scorso grazie al mercato".

Fagioli e Sohm non sono ancora emersi, cosa ne pensa?

"Si tratta di saperli collocare all'interno dei due o dei tre di centrocampo. Fagioli non è un oppositore di gioco, ma un costruttore, uno che nobilita la semplicità di un passaggio. Adesso aumentano le responsabilità perché l'anno scorso hanno fatto una buona stagione. Quando fai un acquisto, però, possono esserci dei problemi di ambientamento, così come può succedere che un giocatore si integri subito. Io penso che se sono giocatori che sono stati considerati validi, bisogna avere pazienza e aspettarli. Sohm è un giocatore di rendimento, è fisico, probabilmente è solo più lento nel mettersi in condizione. Bisogna comunque ricordare che siamo all'inizio e che l'avversario era il Napoli, una squadra che se aggredisce non ti fa giocare e che ha tanti giocatori che sanno giocare a pallone".

Anche Dzeko è sembrato ancora in difficoltà

"Dzeko ha l'età dalla sua parte, qualche goal però lo farà e soprattutto si farà valere perché è un giocatore d'esperienza ed ha ancora un buon fisico. Bisogna avere fiducia anche su di lui, anche perché, anche per lui, è presto dare giudizi".

