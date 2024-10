DE SISTI A RFV, Cataldi e Bove, fatta la scelta giusta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giancarlo De Sisti, grande doppio ex di Fiorentina e Roma, ha parlato così a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro". Queste le sue parole: "Sia Bove che Cataldi hanno ragioni per essere scontenti dell'allontanamento dalle rispettive squadre. Nel tempo Cataldi alla Lazio è passato da giovane corridore pieno di entusiasmo a ragazzo che dà ordine e senso al centrocampo: non so perché è stato mandato via ma sia lui che Bove hanno fatto la scelta migliore. L'ex giallorosso è un altro giovane molto interessante e mi parlano di un soggetto interessante, preparato come persona e in grado di affrontare i ragionamenti più difficili. Adesso lo vedo impiegato anche nel ruolo di centrocampista con mansioni tattiche ma un po' più avanti: può essere una felice scoperta. Noi vediamo un giocatore forte fisicamente e instancabile nel settore che gli viene assegnato, magari seguendo l'avversario un po' più blasonato, limitandolo e avendo anche il passo per rilanciare. Sono curioso di vedere la sua stagione proprio con questo tipo di attitudine, e come la affronta. Non so se sarà una scoperta, forse lo sa Palladino e sta facendo delle cose. La doppietta di Cataldi col Lecce dimostra che la distribuzione del pallone passa dai suoi piedi. Evidentemente non era sufficiente per riconfermarlo...".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO