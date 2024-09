DE SINOPOLI A RFV, Prima "motorinata" nel 1986 in 10mila

FirenzeViola.it

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni a partire dalla "motorinata" della Curva Fiesole verso Empoli di domenica che ricorda altre trasferte in motorino dei tifosi viola: "La prima è stata quella del 1986, la prima stagione dell'Empoli in Serie A. Mi ricordo che eravamo in 10mila, loro molti meno, nel settore dei distinti e nella maratona. La breve distanza gioco forza ti aiuta ad usare questo mezzo, anche perché dovrebbe essere l'ultimo giorno decente a livello meteorologico. In questo caso i motorini favoriranno l'afflusso e deflusso verso lo stadio. Io andai in motorino nel primo Empoli-Fiorentina di Coppa Italia del maggio 1986. Partita in cui segnò Maldera".

Dove si ritrova la "motorinata" per partire?

"La città offre diverse strade per poter arrivare in zona FI-PI-LI. Sicuramente verrà scelta quella perché la statale potrebbe essere comoda ma penso che alla si farà la superstrada. Ci sarà una sorta di safety car sia davanti che dietro a tutela dei ragazzi in motorino. Al ritorno invece, visto che tanti vengono da zone limitrofe ma diverse rispetto a Firenze, ci sarà un bomba libera tutti.".

Tutto esaurito?

"Si i biglietti nella curva ospiti erano 3100 e poi ce ne erano altri 700 in tribuna laterale lato sud. Così siamo a 3800 tifosi viola".

Ma questo è il nostro derby?

"Ma direi di no. Abbiamo provato a definirlo derby, così come quello contro il Pisa ma nessuna squadra toscana, al di là di qualche passaggio storico, è considerabile come derby. Chiaro che se vogliamo dare pepe allora sì".

