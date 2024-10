DE SANTIS A RFV, Il River pensa al ritorno di Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'agente di mercato ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha rivelato un possibile ritorno di fiamma per Lucas Beltran in chiave mercato:"Dall'Argentina mi arriva un'indiscrezione: è di questi giorni la notizia che trapela dagli ambienti River Plate è che i millionarios stiano pensando ad un ritorno di Lucas Beltran: è tornato in panchina Gallardo, sta andando bene e ha raggiunto le semifinali di Copa Libertadores e adesso guarda con interesse in casa Fiorentina. Beltran con Gallardo era esploso e potrebbe tornare in prestito a gennaio. Ripeto, sponda River è un'idea che stuzzica molto, anche perché lo scarso utilizzo in viola ha riacceso l'interesse dall'altra parte dell'Oceano. Per quanto riguarda invece il possibile ritorno di Lucas Martinez Quarta io non ho notizie, certo è che il River sta rifacendo la squadra".

De Santis ha poi parlato anche di Matias Moreno, difensore argentino in odore di debutto in viola domani sera in Conference:"Sono molto curioso di vederlo, è un giocatore di struttura e capace di marcare. Ne parlavo già quando è arrivato, lui sembra perfetto per una difesa a tre anche se ora è cambiato qualcosa per la Fiorentina. Per l'età e per le difficoltà in difesa della Fiorentina dovrà sfruttare al meglio l'opportunità che gli capiterà".