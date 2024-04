DE SANTIS A RFV, Ecco i talenti argentini sul mercato

FirenzeViola.it

Lorenzo De Santis a Radio FirenzeViola

L'intermediario di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare soprattutto dei calciatori argentini, campionato di cui è esperto, attualmente nella Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle prestazioni sottotono nell'ultimo periodo di Nico Gonzalez: "Purtroppo, diversamente dalla prima parte di stagione, gli ultimi contrattempi lo hanno rallentato. Ora non ha quegli strappi e quelle giocate per segnare o mandare in rete i compagni. Per questa Fiorentina Nico è imprescindibile e in una fase in cui i viola tra campionato e coppe dovranno giocare praticamente ogni tre giorni sarà ancora più importante recuperare il miglior Nico. Perché è lui il calciatore che può far saltare il banco".

Beltran meglio nel ruolo di trequartista invece che prima punta?

"Penso che fosse inevitabile un periodo di apprendistato. Anche perché dall'anno scorso lui non si è mai fermato. Dal punto di vista offensivo il fatto che Nzola non abbia avuto la condizione migliore, anche da un punto di vista mentale, fin dall'inizio non l'ha aiutato perché quando il tuo compagno di reparto gioca bene anche te sei più sereno. C'era molta pressione I gol che non arrivavano da altre parti inevitabilmente venivano quindi chiesti a lui. Io credo che oltre ad Italiano Beltran sia stato bravo, una volta capite le differenze tra Italia e argentina, a fare il salto di qualità anche con il cambio di ruolo. Con la nuova posizione e l'esperienza maturata nei primi mesi è riuscito a fare vedere le sue qualità come le doti tecniche e la capacità di verticalizzare. Da "falso nueve" o comunque con un attaccante forte fisicamente vicino secondo me la prossima stagione può raddoppiare i suoi numeri. Poi ovviamente, per lui come per Nico, una firma in una delle gare decisive nel finale di stagione può dare un senso e una valutazione della stagione diversa".

Tra i nomi attenzionati in Argentina ce ne dice qualcuno pronto per l'Europa?

"Alcuni sono già nel mirino dei club europei, come il centrocampista d'attacco Franco Mastantuono, un 2007 del River sul quale la società ha messo una 50ina di milioni di clausola, altissima per un giovane. Poi Juan Giménez, del Rosario Central, che è un difensore centrale accostato anche alla Fiorentina, che è stato fatto debuttare non in uno stadio qualunque ma al Monumental, segno che regge le pressioni. Poi potrei dire Tomas Parmo centrocampista offensivo dell'Indipendiente classe 2008 o Augustin Ruberto, attaccante del 2006 del River"

