Pellegatti su Pioli: "Mi aspetto che venga accolto come si deve. Ha regalato giorni meravigliosi"

vedi letture

Il noto giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Tempi Supplementari" per parlare della sfida di San Siro, in programma domenica sera alle 20:45, tra Milan e Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla situazione del Milan: "Come è capitato a Kean di riscontrare un problema fisico in nazionale, la stessa cosa è capitata a Saelemaekers, Pulisic, Estupinan e Rabiot. Il Milan aveva trovato l'equilibrio giusto e adesso dovrà essere bravo Allegri a trovare gli aggiustamenti. Da capire di che tipo sono i vari problemi di Rabiot, se esiste un problema, Pulisic e Salemaekers. Estupinan sembra invece già recuperato".

Che atmosfera si aspetta rispetto al ritorno di Pioli a San Siro?

"Ha fatto solo bene al Milan Pioli. Mi auguro che venga accolto come si deve, ovvero come un allenatore che ha regalato grandi atmosfere e giorni meravigliosi. Oltre ad uno scudetto vinto in un duello contro l'Inter Pioli ha portato il Milan in semifinale di Champions League".

Un Milan-Fiorentina che ricorda con piacere?

"Ricordo una vittoria contro la Fiorentina che ha regalato lo scudetto ai rossoneri con gol di Rui Costa per i viola e poi reti di Weah, Baggio e Simone. Era il 1995-1996. Ricordo anche con grande gioia la sconfitta del 1986-1987 perché il Milan giocò una super partita e Landucci fece una grande prestazione con delle parate incredibili. Lì si capì dove sarebbe potuto arrivare il Milan di Sacchi. Poi ricordo una punizione incredibile di Batistuta da dentro l'area".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA